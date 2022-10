OTS: H&A Global Investment Management GmbH / HAGIM Private Debt schließt ...

HAGIM Private Debt schließt erfolgreich Refinanzierung von deutschem, familiengeführten Automobilzulieferer ab (FOTO) Frankfurt am Main (ots) - Unser HAGIM Private Debt Team hat im dritten Quartal und trotz der angespannten Makrolage eine weitere Transaktion, die Refinanzierung des deutschen Marktführers bei der Herstellung von einbaufertigen Kurbelwellen, der Feuer powertrain Gruppe (FPT), abgeschlossen. "Mit der zugeschnitten Finanzierungslösung über 40 Mio. EUR bieten wir Feuer powertrain Finanzierungssicherheit über die typische Finanzierungslaufzeit von klassischen Banken und ermöglichen ein hohes Maß an Flexibilität um operative sowie strategische Maßnahmen umzusetzen", sagt Richard Kuckelkorn, Head of Private Debt bei HAGIM. HAGIM Private Debt beweist mit dieser Transaktion erneut ihre Fähigkeit im Umgang mit komplexen Situationen sowie die verlässliche Lieferfähigkeit - auch in einem angespannten Marktumfeld. Lesen Sie hier mehr über die Transaktion: https://www.ha-gim.com/hagim-private-d ebt-schliesst-erfolgreich-refinanzierung-ab Wir beglückwünschen unser Experten-Team zu diesem erfolgreichen Abschluss! Pressekontakt: Richard Kuckelkorn Head of Private Debt +49 (0)69 8700847 588 mailto:Richard.Kuckelkorn@ha-gim.com Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/156909/5358266 OTS: H&A Global Investment Management GmbH