AMAZON hat heute einen schlechten Tag

Die Quartalszahlen vergangene Woche waren ein echtes Eventrisk für die Aktie. Ähnlich wie Meta enttäuschte das Unternehmen, ergo brach der Aktienkurs von einem Tag (nämlich dem der Quartalsberichtspräsentation) auf den Folgetag stark ein. Mit diesem deutlichen Kursabschlag direkt am Folgetag begann der Markt sofort die neuen Daten einzupreisen. Abwärtstrends in mehrern Zeitebenen intakt und ab heute Bruch der 100 USD-Unterstützung. Das ist bärisch. Es besteht die Gefahr, dass Amazon in Richtung der nächst tieferen Unterstützung abwärts korrigieren könnte.

