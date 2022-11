BVB Aktie: 4-Euro-Marke im Blick – Anleger sehen Silberstreif

Die Aktie der Borussia Dortmund GmbH & Co KGaA bleibt auch zu Beginn der neuen Handelswoche gefragt. Auf Wochensicht hat sich ein Anteilsschein um fast sieben Prozent verteuert. Hintergrund für den Aufschwung dürften neben einer allgemein freundlichen Stimmung an den Aktienmärkten nicht zuletzt die sportlichen Erfolge sein. Insbesondere gilt der jüngste Einzug das Achtelfinale der UEFA-Champions League hervorzuheben.

Einzug in die KO-Runde der UEFA-Champions League beflügelt – Auswärtssieg in Bundesliga lässt Anleger aufatmen

Das jüngste Remis gegen den englischen Meister Manchester City in der Königsklasse hat dem BVB 9,6 Millionen Euro zusätzliche Einnahmen gesichert. Denn diese werden im Falle eines Weiterkommens an die Klubs ausgeschüttet. Bereits als Startprämie gab es 15,64 Millionen Euro, pro Sieg in der Gruppenphase 2,8 Millionen Euro und pro Remis weitere 0,93 Millionen Euro. Insgesamt schüttet die UEFA in jeder Champions-League-Saison rund zwei Milliarden Euro an die partizipierenden Vereine aus. Erzielt werden die Einnahmen in der Regel zum größten Teil durch den Verkauf der Übertragungsrechte.