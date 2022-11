DAX bei 13.440 Punkten

Der Deutsche Aktienindex DAX kann kurz vor dem nächsten Fed-Zinsentscheid noch einmal kräftig zulegen und stieg intraday in den Bereich von 13.440 Punkten an. Getrieben wird die Rallye allerdings nicht von den üblichen Industrietiteln, sondern von den Verlierern der letzten Monate. Diese legen in einem hohen einstelligen Bereich intraday zu.

Insbesondere Zalando, Puma und Vonovia stechen als Gewinner hervor, Fresenius Medical Care, Beiersdorf und die Deutsche Börse sind dagegen am Dienstag die größten Verlierer im DAX.

Ob die aktuelle Ausbaustufe der Rallye von Nachhaltigkeit geprägt sein wird, werden erst die nächsten Stunden zeigen müssen, die Widerstände zwischen 13.564 und 13.572 Punkten sind dagegen nicht wegzudiskutieren. Spätestens an dieser Stelle sollte mit einem Abpraller zur Unterseite gerechnet werden, obwohl wir uns saisonal in einem recht starken Handelsmonat befinden.

Kurzfristige Ziele wären unterhalb von 13.050 Punkten am EMA 50 bei 12.850 Zählern angesiedelt, darunter bei rund 12.600 Punkten.

Weitere Wirtschaftsdaten folgen heute noch um 21:30 Uhr mit den wöchentlichen API-Rohöllagerbeständen der USA, ansonsten bleibt der Fokus auf die laufende Berichtssaison gerichtet. Besonders spannend dürfte es dagegen morgen zugehen, wenn die US-Notenbank Fed um 19:00 Uhr ihre nächste geldpolitische Entscheidung zum Zinssatz bekannt gibt.