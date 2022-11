Twitter Aktie gefragt – Elon Musk wird alleiniger Direktor des Kurznachrichtendienstes

Elon Musk hält das Zepter bei Twitter nun endgültig in den Händen. Nur wenige Tage nach der Übernahme krempelt der Tesla-Chef die Strukturen damit weiter um. Musk steht von der Hierarchie her an der Spitze des Social-Media-Dienstes.

Laut einer Mitteilung an die US-Börsenaufsicht sei Elon Musk nun der „alleinige Direktor“ der Plattform. Insgesamt haben in der Vergangenheit neun Direktoren nebst Verwaltungsratschef Bret Taylor Einfluss ausgeübt. Der sogenannte Verwaltungsrat hatte zur Aufgabe, das Spitzenmanagement zu beraten, zu kontrollieren und richtungsweisende Entscheidungen über die Strategie des Unternehmens zu treffen.

Am vergangenen Donnerstag hatte Musk nach monatelangen kräftezehrenden Verhandlungen Twitter letztendlich für 44 Milliarden Dollar übernommen.