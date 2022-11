Alphabet: Potenzielle Trendwendestelle erreicht

Den Höhepunkt markierte Alphabet bei 151,55 US-Dollar zu Beginn dieses Jahres, anschließend kam es mitunter durch den Kriegsausbruch in der Ukraine zu crashartigen Verlusten, in einem ersten Schritt auf das 38,2 % Fibonacci-Retracement und zuletzt auf das 61,8 % Fibo um 89,00 US-Dollar. Zwar wurde auch der 200-Tage-Durchschnitt deutlich unterschritten, allerdings kommt es häufig an den markanten Fibonacci-Stellen zu Richtungswechseln. Gleiches Schicksal könnte der Alphabet-Aktie auch diesmal bevorstehen, falls demnächst eine Stabilisierungsphase eingeleitet werden sollte.

Deutlich besser bewertet

Insgesamt ist das Papier von Alphabet noch höher bewertet als der Gesamtmarkt, allerdings sind die Verluste aus der jüngsten Vergangenheit auch als immens einzustufen. Gelingt es demnach um 89,00 US-Dollar eine nachhaltige Stabilisierung einzuleiten und mindestens über das Niveau von 105,00 US-Dollar zuzulegen, könnte sich auf Sicht der nächsten Wochen ein zwischengeschalteter Trendwechsel einstellen und Kursgewinne an 112,93 und darüber in den Bereich von 122,43 US-Dollar erlauben zu vollziehen. Sollte allerdings der Unterstützungsbereich um 85,00 US-Dollar aufgegeben werden, müssten sich Investoren auf weitere Abschläge auf die Verlaufshochs von vor der Corona-Pandemie um 76,56 US-Dollar zwangsläufig einstellen.