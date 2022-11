Dow Jones Industrial Average® - Die Marke schlechthin!

Während die großen Technologiewerte zuletzt deutlich unter die Räder kamen, steht beim Dow Jones® mit einem Plus von 14 % im Oktober die beste Monatsperformance seit 46 Jahren zu Buche. Es wäre sogar die beste Monatsentwicklung seit 1938 möglich gewesen, doch das Innehalten vom Montag hat diesen Paukenschlag verhindert! Isoliert für den Oktober betrachtet, ist es dennoch die beste Oktoberperformance der gesamten Historie zurück bis ins Jahr 1897. Findet derzeit also ein gesunder Favoritenwechsel statt? Wir begeben uns auf eine charttechnische Spurensuche: Der charttechnische Treiber der starken Oktoberwertentwicklung war der Fehlausbruch unter die Bastion bei rund 29.000 Punkten – Stichwort: „false breaks are followed by fast moves“. Mittlerweile sind die amerikanischen Standardwerte bis zum u. E. entscheidenden Widerstandsbündel vorgestoßen. Schließlich bildet der seit Anfang des Jahres bestehende Abwärtstrend (akt. bei 32.893 Punkten) zusammen mit der 50-Wochen-Linie (akt. bei 33.071 Punkten) ein massives Widerstandsbündel. Genau hier hat die Marktteilnehmer im Hochsommer schon einmal der Mut verlassen. Beim Dow Jones® kommt es aktuell zu einem ganz wichtigen Lackmustest, denn ein Sprung über die o. g. Hürden käme einem echten „game changer“ gleich.

Dow Jones Industrial Average® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Dow Jones Industrial Average®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

