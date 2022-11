Exxon Mobil - Neues Allzeithoch

An dieser Stelle sprechen wir oft vom Charme und vom Nutzen hoher Zeitebenen. Getreu dem Motto: „Die Jahre lehren viel, was die Tage niemals wissen“. Der aktuelle Kursverlauf der Exxon Mobil-Aktie unterstreicht diese These lehrbuchmäßig. So schlägt der Öltitel weiter Kapital aus dem 2021 vervollständigten Doppelboden. Inzwischen gelang dem Papier mit dem Spurt über die Hochs der letzten 15 Jahre zwischen 95,27 USD und 104,75 USD der Vorstoß in „uncharted territory“. Ein neues Allzeithoch (112,91 USD) stellt eines der besten Signale der Technischen Analyse überhaupt dar. Im Wochenbereich geht der beschriebene Ausbruch mit der „bullishen“ Auflösung einer klassischen Dreiecksformation einher. Aus der Höhe dieses trendbestätigenden Musters ergibt sich ein rechnerisches Kursziel im Bereich von 125 USD. Unter Money Management Aspekten gilt es in Zukunft, nicht mehr unter das 2014er-Hoch bei 104,75 USD zurückzufallen. Schließlich würde ein solches Rebreak den beschriebenen Ausbruch gefährden. Eine enge Absicherung auf dieser Basis gewährleistet gleichzeitig ein attraktives Chance-Risiko-Verhältnis.

Exxon Mobil (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Exxon Mobil

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

