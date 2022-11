OTS: Culligan / Culligan International und Waterlogic Group Holdings ...

Culligan International und Waterlogic Group Holdings schließen Zusammenschluss ab (FOTO) ROSEMONT, IL, USA, und MAIDENHEAD, UK (ots) - Das kombinierte Unternehmen versorgt mehr als 100 Millionen Verbraucher mit sauberem, nachhaltigem Trinkwasser und spart jährlich mehr als 40 Milliarden Plastikflaschen ein. Culligan International ("Culligan"), die innovative Marke für verbraucherorientierte, nachhaltige Wasserlösungen und -dienstleistungen, und Waterlogic Group Holdings ("Waterlogic"), ein weltweit tätiger Entwickler, Hersteller, Vertriebspartner und Dienstleister für gereinigte Trinkwasserspender, gaben heute den Abschluss ihres Zusammenschlusses bekannt, durch den ein führendes Unternehmen für saubere und nachhaltige Trinkwasserlösungen und -dienstleistungen entsteht. Das fusionierte Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Rosemont, Illinois, USA und firmiert unter dem Namen Culligan. Mit über 11.000 Mitarbeitern, die in 30 Ländern tätig sind, erwirtschaftet Culligan einen kumulierten Jahresumsatz von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar und ist gut positioniert, um auf dem schnell wachsenden, 35 Milliarden US-Dollar schweren globalen Wassermarkt zu expandieren. Der Zusammenschluss diversifiziert die Produktpalette des Unternehmens und vergrößert seine globale Reichweite, nicht zuletzt dank seines ausgedehnten Händlernetzes, das sich über mehr als 70 Länder erstreckt. Die Fusion bringt zusätzliche Größenvorteile und Expertise mit sich, um Innovationen bei der Entwicklung neuer Wasserfiltrations-, -reinigungs- und -aufbereitungslösungen für Haushalte und Gewerbebetriebe voranzutreiben und auf bestehende und neue Märkte auszuweiten. Außerdem stärkt sie die Vertriebskanäle in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum. "Unsere beiden Organisationen bilden ein starkes gemeinsames Team als ein Culligan, das in seinen Werten übereinstimmt und dem klaren Ziel verpflichtet ist, das Leben der Menschen zu verändern und den Zustand der Umwelt zu verbessern" , so Scott Clawson, Präsident und CEO von Culligan International. "Culligan ist ein weltweit führender Anbieter von Wasserlösungen und -dienstleistungen für Verbraucher, der es sich zur Aufgabe gemacht hat, sauberes, sicheres und weiches Wasser zu liefern, um die Gesundheit und das Wohlbefinden der Verbraucher zu verbessern und die Verwendung von Einwegplastik zu reduzieren. Wir versorgen über 100 Millionen Menschen weltweit und sparen mit unseren Lösungen jährlich mehr als 40 Milliarden Plastikflaschen ein." "Unsere tiefe, gemeinsame Überzeugung, dass wir die Fähigkeit und die Verantwortung haben, einen positiven Beitrag für die Erde zu leisten, leitet unsere Entscheidungen und ist in unseren Geschäftsabläufen verankert" , so Jeremy Ben-David, Gründer und ehemaliger Konzern-CEO von Waterlogic, der jetzt für Culligan als CEO der Region Europa, Naher Osten und Afrika und Mitglied der Geschäftsleitung von Culligan Global tätig ist. "Wir nehmen uns die Ziele für nachhaltige Entwicklung der Vereinten Nationen zu Herzen und setzen jetzt alles daran, den positiven Einfluss aller unserer Handlungen noch zu vergrößern." Das fusionierte Unternehmen befindet sich mehrheitlich im Besitz von Fonds, die mit BDT Capital Partners, LLC ("BDT") verbunden sind, sowie von den Co-Investoren des Unternehmens. 2021 erwarben Fonds unter der Verwaltung von BDT, einer Tochtergesellschaft von BDT & Company, LCC, einer Handelsbank, die mit familien- und gründergeführten Unternehmen zusammenarbeitet, um deren strategische und finanzielle Ziele zu erreichen, das Unternehmen zusammen mit einer Gruppe von strategischen Familienunternehmern und Investoren aus dem weltweiten Netzwerk des Unternehmens. Waterlogic wurde im Januar 2015 von Fonds übernommen, die von Castik Capital verwaltet werden, einem europäischen Private-Equity-Investor, der zusammen mit ehemaligen Mitgliedern des Waterlogic-Managementteams und anderen Aktionären eine bedeutende Minderheitsbeteiligung an Culligan hält. Über die Bedingungen der Transaktion wurde Stillschweigen bewahrt. Über Culligan International Culligan International wurde 1936 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Rosemont, Illinois, USA. Mit der Bereitstellung von sauberem, sicherem und wohlschmeckendem Wasser für mehr als 100 Millionen Verbraucher weltweit trägt das Unternehmen dazu bei, das Leben der Menschen zu verbessern. Mit über 11.000 Mitarbeitern in 30 Ländern erwirtschaften wir einen kumulierten Jahresumsatz von etwa 2,4 Milliarden US-Dollar und sind gut positioniert, um auf dem 35 Milliarden US-Dollar schweren globalen Wassermarkt zu expandieren. Culligan ist einer der weltweit bekanntesten und vertrauenswürdigsten Namen in der Wasserbranche, der seit 85 Jahren für Vertrauen, Innovation, Service und Qualität steht. Die Hauptmarke Culligan umfasst eine Familie ikonischer Marken und innovativer Technologien, zu denen Quench, Blupura, Zip Water, Purezza Premium Water und die Firewall®-UVC-Reinigungstechnologie zählen. Durch den Zusammenschluss mit Waterlogic diversifizieren wir unsere Produktpalette und vergrößern unsere globale Reichweite, nicht zuletzt durch unser ausgedehntes Händlernetz, das sich über mehr als 70 Länder erstreckt. Die Fusion trägt dazu bei, eine breite Palette von Lösungen für Haushalte, Gewerbe und Einzelhandel in neue Märkte und Vertriebskanäle in Nord- und Südamerika, Europa, dem Nahen Osten, Afrika und dem asiatisch-pazifischen Raum zu bringen. Als zweckorientiertes Unternehmen sind wir bestrebt, die Auswirkungen auf die Umwelt über die gesamte Lieferkette hinweg zu reduzieren, und durch unsere nachhaltigen Lösungen zur Wasserfiltration, -reinigung und -aufbereitung sparen wir jährlich mehr als 40 Milliarden Plastikflaschen ein. 