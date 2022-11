Pressestimme: 'Allgemeine Zeitung' zu Kaufhäusern

MAINZ (dpa-AFX) - "Allgemeine Zeitung"' zu Kaufhäusern:

"Doch das "Alles unter einem Dach"-Prinzip allein reicht nicht zum Überleben. Galeria will mit Online-Erweiterung, Service und erweitertem Angebot die Rückkehr in die Gewinnzone erreichen, aber in der derzeitigen Konsumflaute wird das schwer. Nun sollte dem Unternehmen im Interesse belebter Innenstädte und damit vieler weiterer Betriebe eine Brücke in die Zukunft gebaut werden."/al/DP/he