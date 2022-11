Dax taucht nach Fed-Zinssignalen ab - BMW im Minus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Inmitten einer Zahlenflut haben die Zinssignale von US-Notenbank Jerome Powell am deutschen Aktienmarkt für Verkäufe gesorgt.

Der Dax folgte am Donnerstag den negativen Vorgaben der Wall Street und tauchte um 0,6 Prozent auf 13.176 Punkte ab. "Powell hat das Zinsgespenst zurück aufs Parkett gebracht", sagte Portfolio-Manager Thomas Altmann vom Vermögensverwalter QC Partners. Zwar öffneten die US-Währungshüter nach einer weiteren XXL-Zinsanhebung die Tür für eine Verlangsamung des Tempos. Powell bezeichnete es aber als "sehr verfrüht", über eine Pause nachzudenken. Der Höchststand der Zinssätze werde wahrscheinlich höher ausfallen als bislang erwartet. "In einer ersten Reaktion überwog die Freude über ein wahrscheinlich zukünftig langsameres Erhöhungstempo. Doch jetzt überwiegt die Angst davor, dass die Zinsen zwar langsamer, aber dafür länger und noch höher steigen", sagte Altmann. In den Fokus der Anleger rückt nun die Bank of England, von der ebenfalls eine deutliche Zinsanhebung erwartet wird.

Bei den Unternehmen stachen BMW-Aktien mit einem Minus von 2,8 Prozent heraus. Der Autohersteller hatte im Quartal die Erwartungen der Analysten bei Umsatz und operativem Ergebnis verfehlt.

Zalando setzten sich trotz eines vorsichtigen Ausblicks mit einem Plus von 2,4 Prozent an die Dax-Spitze. Ein erneuter Kundenzustrom und die Einführung eines Mindest-Bestellwerts bescherten dem Online-Händler einen Gewinnsprung im Quartal.

Shop Apotheke brachen um mehr als zwölf Prozent ein. Händler verwiesen darauf, dass das bundesweit einzige Pilotverfahren zu E-Rezepten abgebrochen worden sei.

