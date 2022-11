Dax zur Eröffnung höher erwartet - Konjunktur im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Am Freitag wird der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge höher starten.

Am Donnerstag hatte er nach geplatzten Hoffnungen auf kleinere Zinsschritte der US-Notenbank Fed ein Prozent im Minus bei 13.130,19 Punkten geschlossen. Weitere Impulse erhofft sich der Markt von einer Rede der Chefin der Europäischen Zentralbank (EZB), Christine Lagarde, in der estnischen Hauptstadt Tallin am Freitag.

Bei den Konjunkturdaten stehen erneut die US-Jobdaten im Fokus. Trotz der Zinserhöhungen läuft der von Personalmangel geprägte Arbeitsmarkt weiter heiß. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass im Oktober 200.000 neue Jobs außerhalb der Landwirtschaft entstanden sind. Im September waren es 263.000. Die getrennt erhobene Arbeitslosenquote dürfte hingegen um einen Tick auf 3,6 Prozent steigen.

Investoren warten auch auf die finalen Oktober-Einkaufsmanagerindizes. Experten zufolge sollten sie sich sowohl beim Dienstleistungssektor als auch bei der Industrie in Deutschland und der Euro-Zone stabil zeigen. In der Bundesrepublik stehen noch die Aufträge in der Industrie auf dem Plan. Da erwarten die Analysten im Schnitt einen deutlich kleineren Rückgang - um ein halbes Prozent im September im Vergleich zum Minus von 2,4 Prozent im Vormonat.

Schlusskurse europäischer Indizes Stand

am vorangegangenen Handelstag

Dax

13.130,19

Dax-Future

13.197,00

EuroStoxx50

3.593,18

EuroStoxx50-Future

3.614,00

Schlusskurse der US-Indizes am Stand Veränderung

vorangegangenen Handelstag

Dow Jones

32.001,25 -0,5 Prozent

Nasdaq

10.342,94 -1,7 Prozent

S&P 500

3.719,89 -1,1 Prozent

Asiatische Indizes am Freitag Stand Veränderung

Nikkei

27.199,74 -1,7 Prozent

Shanghai

3.071,80 +2,5 Prozent

Hang Seng

16.320,60 +6,4 Prozent

