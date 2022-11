Hugo Boss hebt nach Rekordumsatz Jahresziele an

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Der Modekonzern Hugo Boss hat mit seinen Kollektionen bei den Kunden punkten können und ist trotz Inflation und Energiekrise auf Rekordkurs.

Der Vorstand hob für 2022 seine Ziele an. Anvisiert werde nun ein Umsatzanstieg zwischen 25 und 30 Prozent, was mit 3,5 bis 3,6 Milliarden Euro eine Bestmarke wäre, erklärte Konzernchef Daniel Grieder am Donnerstag. Das operative Ergebnis (Ebit) soll um 35 bis 45 Prozent auf 310 bis 330 Millionen Euro steigen. Zuvor hatte Grieder ein Umsatzplus zwischen 20 und 25 Prozent in Aussicht gestellt und einen Anstieg des Ebit um 25 bis 35 Prozent.

"Wir blicken auf ein äußerst erfolgreiches Quartal zurück, in dem wir unser breit angelegtes Wachstum fortgesetzt haben", betonte Grieder. Die Herbst/Winterkollektion sei gut angekommen bei den Kunden. Boss sei daher auf dem besten Weg, 2022 zu einem Rekordjahr zu machen. Im dritten Quartal schnellte der Umsatz währungsbereinigt um 18 Prozent auf 933 Millionen Euro und markierte damit einen Rekordwert. Das Ebit stieg um acht Prozent auf 92 Millionen Euro.

Andere Modefirmen bekommen derweil die Kaufzurückhaltung ihrer Kunden zu spüren, die wegen der Kostenexplosionen für Energie und Lebensmittel die Gürtel enger schnallen.

