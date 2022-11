IG Podcast: Zinsschritt von 75 Basispunkten

Das Fed-Watch-Tool hatte den großen Zinsschritt von 75 Basispunkten vorhergesagt, und der kam auch. Was macht der Markt draus? Kapitalmarktanalyst Christian Henke „Powell hat geliefert, aber die Märkte sind enttäuscht. Sie hatten auf Signale einer Zinsbremse gehofft. Interessant ist jetzt, was auf der Dezembersitzung passiert!“ Und hier geht die Mehrheit von „nur“ 50 Basispunkten aus. „Was wir gerade sehen, ist die klassische Herbstrallye, und die kann noch drei Wochen andauern!“ In Zwischenwahljahren aber fällt die erhoffte Jahresendrallye oft aus. Rezession? Das dicke Ende kann noch kommen, sagen die Volkswirte. „Wenn Zinsen steigen, leiden Anleihen und auch die Aktienkurse!“

