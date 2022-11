Shop Apotheke – Desaster um das E-Rezept! Aktie stürzt auf das Coronatief!

Die negativen Nachrichten bei der Online-Apothekengruppe Shop Apotheke reißen nicht ab. Nach dürftigen Zahlen gibt es schon wieder Ärger mit dem E-Rezept.

Wie heute bekannt wurde, legt die Kassenärztliche Vereinigung der Pilotregion Westfalen-Lippe die Einführung des E-Rezeptes bis auf Weiteres auf Eis. Grund sei der Bundesdatenschutzbeauftragte Ulrich Kelber von der SPD, der ein klares Veto gegen den Plan zur Nutzung der Versichertenkarte auch für den Onlineversand von Medikamenten eingelegt habe. Kelber befürchtet, dass es Datenmissbrauch in Apotheken geben könnte und wies auf einige Sicherheitsschwachstellen hin. Notwendige technische Nachrüstungen könnten bis Mitte nächsten Jahres dauern. Damit ist die nächste Verzögerung bei der Einführung des E-Rezepts in Deutschland schon vorprogrammiert. Ursprünglich wollte die Bundesregierung im Zuge ihrer Digitalisierungsstrategie das E-Rezept bis 2025 als Standard etablieren.

Online-Apotheken wie Zur Rose oder Shop Apotheke hatten sich von der Einführung des E-Rezepts bessere Margen erhofft. In Hoffnung auf eine schnelle Einführung und beflügelt von der Corona-Sonderkonjunktur vervielfachten sich die Anteilsscheine der Shop Apotheke in den Jahren 2020/21 von Kursen unter 37 EUR auf in der Spitze fast 250 EUR. Inzwischen wurde der Anstieg wieder komplett rückabgewickelt. Die blanken Zahlen der Online-Apotheke geben auch wenig Anlass für Euphorie. Zwar stieg der Umsatz im dritten Quartal verglichen mit dem Vorjahr um 20 % auf 285 Mio. EUR. Das bereinigte EBITDA belief sich aber gerade einmal auf 3 Mio. EUR. Analysten erwarten 2022 einen Umsatz von 1,22 Mrd. EUR und eine Ausweitung des Verlustes auf 3,55 EUR je Aktie. Gewinne sind bei Shop Apotheke nicht vor dem Jahr 2025 zu erwarten.

Inzwischen sei die Fantasie rund um das E-Rezept laut Analysten zwar fast vollständig aus dem Kurs entwichen, die Aktie wieder am Coronatief angekommen. Ohne Fortschritte beim E-Rezept und mit Blick auf die große Konkurrenz im Sektor, die auf die Margen drückt, dürfte die Aktie im derzeit schwierigen Marktumfeld aber weiter Probleme haben.

Chart: Shop Apotheke

Widerstandsmarken: 46,25 + 56,00 + 64,81 + 67,70 EUR

Unterstützungsmarken: 36,90 + 28,30 + 24,00 EUR

Aus charttechnischer Sicht führte der Kurssturz heute zu einem Test des Coronatiefs bei 36,90 EUR. Auch erreichte die Aktie eine Aufwärtstrendvariante seit dem Jahr 2016. Sollte dieser Kreuzsupport nun ebenfalls brechen, dürfte sich der Abverkauf in Richtung des 2019er-Tiefs bei 28,30 EUR fortsetzen. Anleger, die also auf einen Rebound spekulieren möchten, sollten Positionen in jedem Fall eng absichern. Mittelfristig liegen wichtige Widerstände im Chart bei 56,00 und vor allen Dingen zwischen 64,81 und 67,70 EUR. Solange die Aktie diese Marken nicht zurückerobert, ist der übergeordnete Abwärtstrend ungefährdet intakt.

Anleger, die bei der Aktie der Shop Apotheke auf eine technische Erholung setzen möchten, können dies beispielsweise mit den Faktor-Zertifikaten WKN HC180E oder HC180F tun. Trader, die dagegen auf einen Bruch der Kreuzunterstützung und damit auf eine Fortsetzung der übergeordneten Korrektur spekulieren möchte, können auf WKN HC180J oder HC180K zurückgreifen.

Shop Apotheke in EUR; Wochenchart (1 Kerze = 1 Woche)

Betrachtungszeitraum: 17.12.2018 – 03.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

Shop Apotheke in EUR; Monatschart (1 Kerze = 1 Monat)

Betrachtungszeitraum: 01.11.2017 – 03.11.2022. Historische Betrachtungen stellen keine verlässlichen Indikatoren für zukünftige Entwicklungen dar. Quelle: stock3 Terminal

