Südkorea: Nordkorea feuert vermutlich Interkontinentalrakete ab

SEOUL (dpa-AFX) - Bei neuen Raketentests hat Nordkorea laut Angaben des südkoreanischen Militärs möglicherweise auch eine Interkontinentalrakete (ICBM) in Richtung offenes Meer abgefeuert. Nordkorea habe am Donnerstagmorgen (Ortszeit) mindestens drei ballistische Raketen abgeschossen, von denen eine offenbar eine Langstreckenrakete gewesen sei, teilte der Generalstab der südkoreanischen Streitkräfte mit. Alle drei seien in Richtung des Japanischen Meers (koreanisch: Ostmeer) geflogen. Zunächst waren keine weiteren Details bekannt. Seit Ende September hat die selbsterklärte Atommacht Nordkorea trotz internationaler Kritik in ungewohnt hoher Frequenz Raketentests durchgeführt. Erst am Mittwoch hatte das Land nach südkoreanischen Angaben mehr als 20 Raketen an der Ost- und Westküste abgefeuert./dg/DP/zb