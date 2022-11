DAX: Noch halten 13.000 Punkte

Beim Deutschen Aktienindex DAX haben sich nach dem Fed-Zinsentscheid vom Mittwoch eindeutige Nachwehen eingestellt, diese haben sich im Donnerstagshandel durch Verluste auf rund 13.000 Punkte manifestiert. Auf Tagesbasis zeigt sich Verunsicherung unter Anlegern, dies drückt sich durch eine Dojo-Tageskarte aus.

Technisch allerdings ist die Sachlage klar, unterhalb von 13.000 Punkten sind weitere Rückläufer auf den 50-Tage-Durchschnitt bei 2.873 Punkten stark anzunehmen, darunter sogar auf 12.600 Zähler. Eine überraschende Kehrtwende und Wiederanstieg mindestens über 13.445 Zähler könnte dagegen zu einem unmittelbaren Test des 200-Tage-Durchschnitts bei 13.564 Punkten führen. Ein Ausbruch darüber dürfte aber nicht einfach werden.

Hauptfokus liegt heute ganz klar auf dem US-amerikanischen Arbeitsmarktbericht, dieser steht allerdings erst zu 13:30 Uhr auf der Agenda. Zuvor dürfen sich Investoren mit den Zahlen der Auftragseingänge der Industrie und den Umsätzen im verarbeitenden Gewerbe per September Deutschlands auseinandersetzen, diese Daten stehen in wenigen Minuten zum Abruf bereit. Um 8:45 Uhr zieht Frankreich mit Zahlen zur Industrieproduktion aus September und neu geschaffenen Stellen ex Agrar in Q3 (vorläufig) nach.

Die Einkaufsmanagerindizes für den Dienstleistungssektor aus Oktober Spaniens, Italiens, Frankreichs, Deutschlands und der EWU stehen zwischen 9:15 Uhr und 10:00 Uhr zum Abruf bereit. Europaweite Erzeugerpreise aus September folgen um 11:00 Uhr, anschließend stoßen die USA hinzu. Unter anderem werden auch noch durchschnittliche Stundenlöhne aus Oktober um 13:30 Uhr vorgelegt.