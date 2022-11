Erdgaspreis steigt kräftig – die Gründe und Aussichten

Die Konstellation an Erdgasmarkt bleibt dynamisch. Nachdem in den vergangenen Wochen Meldungen über den Import von sogenanntem Flüssiggas (LNG) und gut gefüllten Gasspeicherständen in der Bundesrepublik nebst Eurozone die Runde machten, waren die Preise deutlich unter Druck geraten. Nun aber forcieren Verzögerungen bei der Wartung von Meilern und Streiks bei Frankreichs Stromkonzern EDF die Spannungen.

Am Freitagvormittag notiert der Erdgaspreis (NGS) bei rund 6,39 Dollar je MMBtu (1 MMBtu = 1 million British thermal units = 293.297 22222222 Kilowattstunden) und damit fast fünf Prozent fester im Vergleich zum Vortag.