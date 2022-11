Apple Aktie unter Druck: iPhone-Lieferungen aus China im Blick

Die Aktien des Tech-Konzerns Apple haben sich zu Wochenbeginn auf Talfahrt begeben, nachdem Warnungen vor einer erheblichen Produktionskürzung in einem großen Werk in China die Runde machten. Hintergrund sind neue COVID-19-Beschränkungen. Gerade im Hinblick auf das Schlussquartal respektive Wintergeschäft sieht sich Apple damit offensichtlich mit Herausforderungen konfrontiert. Infolgedessen werfen Anleger die Anteilsscheine zunächst aus ihren Depots. Der Apple-Zulieferer Foxconn revidiert seinen Q4-Ausblick indes nach unten.

Laut IG-Indikation notiert die Apple-Aktie am Vormittag zunächst bei rund 137 Euro und damit 1,20 Prozent im Minus.

Apple erwartet erhebliche Produktionskürzung in großem China-Werk

Apple Inc. hat am Sonntag mitgeteilt, dass man geringere Lieferungen von sogenannten iPhone-14-Modellen erwarte. „Die Anlage arbeitet derzeit mit deutlich reduzierter Kapazität“, sagte das Unternehmen in einer Erklärung, ohne näher darauf einzugehen, wie stark die Produktion beeinträchtigt wurde.