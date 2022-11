BASF - Wieder einen Blick wert

Seit unserer letzten Analyse der BASF-Aktie ist schon einiges an Zeit vergangen. Der Chemietitel notiert aktuell auf dem Niveau des Jahres 2010. Dennoch bieten die beiden Verlaufstiefs bei 37,35 EUR bzw. 37,90 EUR die Möglichkeit zur Ausprägung eines sog. Doppelbodens (siehe Chart). Der Blick auf den langfristigen Monatschart und somit eine sehr hohe Zeitebene liefert einen interessanten zusätzlichen Erkenntnisgewinn. So steht hier ein dreifaches „bullish engulfing“ zu Buche, d. h. die Kerzenkörper der drei vorangegangenen Monate werden vom Oktober-Pendant umschlossen. Im Kontext dieses konstruktiven Kerzenmusters definieren wir einen Anstieg über die horizontalen Hürden bei rund 47 EUR als Startsignal für eine größere Erholungsbewegung. Das nächste größere Anlaufziel ergibt sich in Form der massiven Widerstandszone zwischen rund 56/58 EUR (diverse Tiefs plus verschiedene Tiefpunkte der letzten 10 Jahre). Um die aktuelle Erholungschance nicht leichtfertig zu verspielen, sollte die BASF-Aktie in Zukunft nicht mehr unter eine alte Trendlinie (akt. bei 43,43 EUR) zurückfallen.

BASF (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart BASF

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

