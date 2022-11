Brent Crude Oil: Zweite Kaufwelle läuft

Der politischen Führung in China wird zunehmend bewusst, dass eine hundertprozentige Eindämmung des Corona-Virus nicht möglich ist und Lockdowns auf Dauer nicht die Lösung des Problems sein können. Bislang hatte dieses Vorgehen auch die Energiepreise vergleichsweise auf einem niedrigen Niveau gehalten, dies hat sich jedoch mit der neuen Erkenntnis der Landesführung geändert. Brent Crude Öl zog im Freitagshandel nämlich direkt an die Septemberhochs um 98,66 US-Dollar an und nährt sich dadurch der dreistelligen Kursmarke. Einen kurzzeitigen Abwärtstrend bestehend seit Sommer dieses Jahres konnte der Energieträger bereits überwinden, nun scheint sich der Öl-Future in einer zweiten starken Kaufwelle aufzuhalten.

Mit dem Virus lässt sich’s nicht verhandeln

Die Bereitschaft der chinesischen Regierung weniger restriktiv gegen das Corona-Virus vorzugehen und womöglich noch westliche Impfstoffe zuzulassen, beflügelte die Energiemärkte, gelingt ein Tagesschlusskurs oberhalb der Septemberhochs von 98,66 US-Dollar dürften rasch weitere Gewinne zunächst an 102,43 und darüber 105,42 US-Dollar folgen. Spätestens ab 108,00 US-Dollar sollten aber wieder zwischengeschaltete Gewinnmitnahmen einkalkuliert werden, bis dahin ließe sich über einen entsprechenden Schein allerdings gutes Geld verdienen. Ins bärische Lager würde Brent unterhalb von 91,50 US-Dollar wechseln, in diesem Szenario müssten Rücksetzer auf die Verlaufstiefs aus Mitte Oktober bei 88,81 und womöglich noch die etwas größere Unterstützung um 86,71 US-Dollar einkalkuliert kalkuliert werden.