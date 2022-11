Macron: Klimaverpflichtungen nicht Russlands Drohungen opfern

SCHARM EL SCHEICH (dpa-AFX) - Der französische Präsident Emmanuel Macron will den Klimaschutz trotz des russischen Kriegs gegen die Ukraine nicht vernachlässigen. "Wir werden unsere Klimaverpflichtungen nicht Russlands Energiedrohung opfern", sagte Macron am Montag bei der UN-Klimakonferenz COP27 im ägyptischen Scharm el Scheich. Die vielen aufeinanderfolgenden Krisen "könnten dazu führen, dass viele nachgeben und sagen: 'Wir haben andere Prioritäten, das Klima kann warten.'" Der Klimanotstand finde aber heute statt und nicht erst morgen. Was auf der Klimakonferenz im vergangenen Jahr in Glasgow gesagt worden sei, bleibe gültig - auch wenn die Welt durch den Krieg in der Ukraine nicht mehr dieselbe sei./rew/DP/stw