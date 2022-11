Pressestimme: 'Volksstimme' zu Formen des Klimaprotestes

MAGDEBURG (dpa-AFX) - 'Volksstimme' zu Formen des Klimaprotestes

Die Proteste der sogenannten Klimaaktivisten werden immer radikaler, die Töne in der politischen Debatte zunehmend schriller. Die Bewegung "Letzte Generation" verliert rasant an Unterstützung auch bei solchen, die ihrem Anliegen grundsätzlich positiv gegenüberstehen. Das haben sich Klimachaoten selbst zuzuschreiben. Sie kleben sich auf Straßen, besudeln Kunstwerke, ketten sich an Flugzeuge und riskieren auch Menschenleben. Dafür kann man kein Verständnis mehr aufbringen. Mit dieser Form des Protestes erreichen die "Aktivisten" das Gegenteil dessen, was sie eigentlich bezwecken. Doch auch im politischen Raum wird jetzt übertrieben. Die Union nutzt die Gelegenheit, um mit der ungeliebten Klimabewegung abzurechnen. Schon wird vor der Entstehung einer "Klima-RAF" gewarnt, vor Terror und Mord also. Auch das geht zu weit. Alle Seiten schaukeln sich hoch. Die wirklich wichtige Debatte um einen wirksamen Klimaschutz gerät so in den Hintergrund. Schade!/be/DP/zb