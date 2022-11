Tagesausblick für 08.11.: DAX kratzt an der 200-Tage-Durchschnittslinie!

Unternehmen im Fokus

Apple nahm in den ersten Handelsstunden Kurs auf das Oktobertief von 134,40 USD nachdem der coronabedingte Lockdown in China zu Lieferproblemen des iPhone14 führen dürfte. BioNTech brach nach der Bekanntgabe der Quartalszahlen kräftig ein. Covestro legte die Pläne zum Bau einer neuen MDI-Produktionsanlage zunächst auf Eis. Die bestehenden politischen sowie wirtschaftlichen Unsicherheitsfaktoren sind nach Einschätzung des Managments derzeit zu groß, um ein 2 Milliarden Euro-teures Projekt zu starten. Bei den Anlegern kam diese Entscheidung gut an. Delivery Hero konnte von positiven Analystenkommentaren heute nicht profitieren und verlor zwei Prozent. Meta Platforms kann sich vom Tief der vergangenen Woche distanzieren, nachdem der Konzern größere Stellenkürzungen ankündigte. Bei Pfeiffer Vacuum kam heute erneut Übernahmephantasie auf. Der Großaktionär, die Busch-Gruppe, hält knapp 64 Prozent an dem Vakuumpumpenhersteller und strebt einen Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag an. Siemens Energy hat die Genehmigung für ein Übernahmeofferte für die restlichen Anteile von Siemens Gamesa erhalten. VW sprang über die Widerstandsmarke von EUR 133.