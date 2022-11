Aktien Frankfurt Schluss: Dax zurück auf höchstem Stand seit August

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax hat am Dienstag vor wichtigen politischen Weichenstellungen in den USA seine Gewinne der vergangenen Handelstage ausgebaut. Dabei stieg der deutsche Leitindex deutlich in Richtung 13 700 Punkte und schloss auf dem höchsten Stand seit August.

Mit einem Plus von 1,15 Prozent auf 13 688,75 Zählern ging er aus dem Tag und überwand somit die viel beachtete 200-Tage-Linie, die den längerfristigen Trend signalisiert. Sie verläuft derzeit bei 13 618 Punkten.

Charts zu den Werten im Artikel DAX

DAX Kursindex

"Die Anleger lavieren auch am zweiten Handelstag der Woche zwischen den möglichen Ergebnissen der Zwischenwahlen in den USA, den steigenden Zinsen und den anstehenden Inflationsdaten am Donnerstag hin und her", beschrieb Marktanalyst Konstantin Oldenburger von CMC Markets die Börsenstimmung. "Grundsätzlich hofft man am Markt, dass die US-Wahl nicht zu einem 'Buy the Rumors, Sell the News'-Effekt führt und sich die Kursgewinne der vergangenen Handelstage wieder in Luft auflösen, sobald die Ergebnisse feststehen."

Der MDax der mittelgroßen Börsenwerte legte um 1,64 Prozent auf 24 479,60 Zähler zu und auch europaweit und an den US-Börsen wurden Gewinne verbucht./ck/he