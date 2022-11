Deutsche Anleihen starten mit leichten Gewinnen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche Bundesanleihen sind am Dienstag mit leichten Kursgewinnen in den Handel gestartet. Der richtungweisende Terminkontrakt Euro-Bund-Future stieg am Morgen um 0,07 Prozent auf 136,28 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Bundesanleihen betrug wenig verändert 2,34 Prozent.

Am Dienstag stehen nur wenige Konjunkturdaten auf dem Programm, an denen sich die Anleger orientierten können. Aus der Eurozone werden lediglich Umsatzzahlen vom Einzelhandel erwartet. Es melden sich allerdings einige hochrangige Notenbanker zu Wort.

In den USA stehen die Zwischenwahlen zum Kongress an. Laut Umfragen drohen der demokratischen Partei von US-Präsident Joe Biden erhebliche Verluste. Im Senat dürfte das Rennen aber wesentlich knapper ausfallen als im Repräsentantenhaus. Mit ersten aussagekräftigen Ergebnissen wird am frühen Mittwochmorgen gerechnet./bgf/jha/