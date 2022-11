EQS-News: Deutsche Teilkauf GmbH stellt Nachhaltigkeitsstrategie und -bericht vor

Emittent / Herausgeber: Deutsche Teilkauf GmbH / Schlagwort(e): ESG/Nachhaltigkeit

Deutsche Teilkauf GmbH stellt Nachhaltigkeitsstrategie und -bericht vor



08.11.2022 / 08:00 CET/CEST

PRESSEMITTEILUNG Deutsche Teilkauf GmbH stellt Nachhaltigkeitsstrategie und -bericht vor Das Kölner PropTech-Unternehmen Deutsche Teilkauf GmbH hat gemäß der Erklärung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) bereits den Nachhaltigkeitsbericht für 2021 veröffentlicht. Ziel der derzeitigen Strategie ist die Klimaneutralität noch im Jahr 2022. Köln, 08. November 2022 – Als einer der führenden Anbieter von Teilverkaufprodukten führt das Kölner PropTech-Unternehmen Deutsche Teilkauf GmbH nun eine umfassende Nachhaltigkeitsstrategie ein. Neben der Tatsache, dass das Unternehmen kein Durchführungsentgelt nimmt, kann auch dieser Schritt mit dem dazugehörigen Nachhaltigkeitsmanagement als Statement betrachtet werden. Gemäß der Erklärung des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) wurde der Nachhaltigkeitsbericht für 2021 bereits veröffentlicht. Ziel der Strategie ist die Klimaneutralität der Geschäftstätigkeit ‒ noch im Jahr 2022. „Mit der Einführung einer umfassenden Nachhaltigkeitsstrategie setzen wir weiterhin Standards im Teilverkaufssegment“, positioniert sich Sabine Nass, CEO der Deutschen Teilkauf GmbH. „Als einer der größten Anbieter in Deutschland sind wir uns unserer sozialen Verantwortung bewusst. Wir bieten nicht nur das verbraucherfreundlichste Produkt am Markt an, sondern nehmen auch unsere ökologische Verantwortung wahr. Darauf legen unsere Kunden zunehmend großen Wert und auch Finanzierungspartner und Investoren haben den Stellenwert einer guten Nachhaltigkeitsstrategie längst erkannt. Mit unserer Strategie sind wir hervorragend am Finanzmarkt positioniert.“ Unsere Nachhaltigkeitsstrategie Als Unternehmen sind wir uns der Verantwortung für unser Handeln und den daraus resultierenden Auswirkungen auf die Umwelt, Gesellschaft und Wirtschaft bewusst. Wir richten die Nachhaltigkeitsziele der Deutschen Teilkauf an diesen drei Säulen aus, indem wir das strategische Unternehmenskonzept der Corporate Social Responsibility (CSR) verfolgen. Den Erfolg unserer Nachhaltigkeitsstrategie machen wir in allen drei Dimensionen mithilfe von Kriterien der Environmental Social Governance (ESG) messbar. Die Nachhaltigkeitsstrategie der Deutschen Teilkauf setzt sich aus drei Säulen zusammen: Corporate Social Responsibility (CSR) und Environmental Social Governance (ESG). Die Ziele entsprechen dabei den Anforderungen der 17 Sustainable Development Goals (SDG) der Vereinten Nationen. Ziel ist es, als Unternehmen einen positiven Beitrag hinsichtlich Umwelt und Gesellschaft zu leisten. Im Rahmen des Nachhaltigkeitsmanagements hat die Deutsche Teilkauf die folgenden fünf Handlungsfelder definiert: Verantwortungsvolle Unternehmensführung und nachhaltiges Wirtschaften im Sinne unserer Investoren, Kunden und Mitarbeiter

Schutz des Klimas und der Umwelt

Nachhaltige Produktentwicklung und Produktverantwortung gegenüber den Kunden

Gesellschaftliche Verantwortung und soziales Engagement für die Schwächsten unserer Gesellschaft

Verpflichtungen gegenüber den Mitarbeitern des Unternehmens und deren Familien Ein erster Schritt soll dabei mit dem Erreichen der Klimaneutralität der Geschäftstätigkeit getan werden ‒ und das noch im Jahr 2022. Der geschäftliche Energieverbrauch des Unternehmens sowie Ressourcen, die bei Druck und Versand von Werbematerialien anfallen, werden reduziert und auf erneuerbare Energien umgestellt. Der Kraftstoffverbrauch der Mitarbeiter wird durch die Möglichkeiten des Homeoffice minimiert. Hiernach verbleibende Emissionen kompensiert das Unternehmen in zertifizierten Nachhaltigkeits- und Klimaschutzprojekten. In einem mittelfristigen Handlungsprogramm sollen wesentliche Nachhaltigkeitsziele und mit kurzfristigen Maßnahmen verknüpft werden. So soll auf allen ESG-Handlungsfeldern gleichzeitig an wirksamen Lösungen für eine nachhaltige Zukunft gearbeitet werden. Bei der Auswahl Ihrer Mitarbeiter setzt die Deutsche Teilkauf den Fokus auf Talent, Motivation und Vision. Dabei heißt sie sämtliche ambitionierte Persönlichkeiten willkommen ‒ unabhängig von Kultur, Herkunft, Geschlecht, sexueller Orientierung oder Glaubensrichtung. Für jeden einzelnen sieht sie sich in der Pflicht, ein gesundes und angenehmes Arbeitsklima zu schaffen, eine faire Bezahlung zu gewährleisten und gute Karrierechancen zu bieten. So identifiziert sich der Anbieter von Teilverkaufprodukten mit der Charta der Vielfalt und hat diese unterschrieben. Auch im Umgang mit den Kunden hat sich die Deutsche Teilkauf einer sozialen Verantwortung verschrieben: So wurde das Unternehmen mehrfach ausgezeichnet ‒ sei es von Focus-Money im Bereich der Kundenbewertung und des Serviceversprechens sowie mit dem Seniorenlotse-Gütesiegel für seniorenfreundliche Produkte und Dienstleistungen. Für das Jahr 2021 hat die Deutsche Teilkauf bereits einen Nachhaltigkeitsbericht mit einer Erklärung gemäß des Deutschen Nachhaltigkeitskodex (DNK) veröffentlicht. Mit einem hohen Maß an Transparenz will die Deutsche Teilkauf dazu beitragen, dass Kunden, Mitarbeiter, Lieferanten und Investoren fundierte Entscheidungen treffen. Der DNK bietet einen Rahmen für die Berichterstattung zu nicht finanziellen Leistungen, der von Unternehmen und Organisationen jeder Größe und Rechtsform angewendet werden kann. Die Deutsche Teilkauf hat eine Erklärung zu 20 Nachhaltigkeitskriterien und dazugehörenden quantifizierbaren Leistungsindikatoren abgegeben. Der Nachhaltigkeitsbericht 2021 der Deutschen Teilkauf wurde vom unabhängigen DNK-Nachhaltigkeitsrat auf Vollständigkeit geprüft und in die Datenbank des Deutschen Nachhaltigkeitskodexes aufgenommen. Zur Nachhaltigkeitsseite: Nachhaltigkeit im Unternehmen | Deutsche Teilkauf (deutsche-teilkauf.de) Sie haben Fragen zum Thema Nachhaltigkeit bei der Deutschen Teilkauf? Gerne beantworten wir Ihnen diese und stellen Ihnen bei Bedarf weitere Informationen zur Verfügung. Senden Sie uns Ihre E-Mail an: nachhaltigkeit@deutsche-teilkauf.de. Über die Deutsche Teilkauf GmbH Die 2020 gegründete Deutsche Teilkauf GmbH ermöglicht es Immobilieneigentümern, einen Teil ihres Immobilienvermögens in Geld umzuwandeln, um insbesondere im Ruhestand finanzielle Freiheit zu genießen. Dabei können die Eigentümer weiterhin in ihrem Zuhause wohnen und profitieren von der Immobilie als wertbeständiger Geldanlage. Ein Durchführungsentgelt bei einem späteren Gesamtverkauf der Immobilie wird seitens der Deutschen Teilkauf GmbH nicht erhoben. Das TÜV- & Dekra-zertifizierte Unternehmen wurde im April 2022 mit dem „REAL PropTech Germany Award“ in der Kategorie „Finanzieren, Bewerten & Investieren“ ausgezeichnet. Vertreten wird das Unternehmen durch die Geschäftsführer Marian Kirchhoff und Sabine Möller (geb. Nass). Weitere Informationen: www.deutsche-teilkauf.de Pressekontakt

Jasper Radü

PB3C GmbH

Tel.: +49 40 5409084-21

radue@pb3c.com

