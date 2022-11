Porsche Holding erwartet hohen Schuldenberg zum Jahresende

Als VW die Tochter Porsche an die Börse brachte, hat die Porsche Holding 25 Prozent plus eine Aktie der Stammaktien gekauft. Das hat der Holding eine Sperrminorität gegeben und die Macht gegenüber dem VW-Mutterkonzern ausgebaut.

Aber: Es hat viel Geld gekostet. Insgesamt wird die Porsche Holding dafür 10,1 Mrd. Euro aufwenden. Porsche Holding hat angekündigt, dafür Schulden in Höhe von 7,9 Mrd. Euro aufzunehmen. Die erste Tranche in Höhe von 7,1 Mrd. Euro wurde am 4. Oktober überwiesen. Wie die Porsche Holding heute mitteilte, wird die Nettoliquidität am 31. Dezember zwischen minus 6,4 und minus 6,9 Milliarden Euro liegen.

VW hat bereits angekündigt, 49 Prozent der Einnahmen als Sonderdividende an seine Aktionäre auszuschütten. Das sind 19,06 Euro je Aktie. Davon wird auch die Porsche Holding profitieren, die 31,9 Prozent der VW-Anteile hält. Mit der Sonderdividende will die Holding die zweite Tranche zahlen.

Porsche Holding: Gewinn gesteigert

Die Zahlen können sich aber sehen lassen: Die Porsche Holding hat in den ersten drei Quartalen des laufenden Jahres 4 Mrd. Euro Gewinn nach Steuern erzielt – ein Plus von 22 Prozent. Für das laufende Jahr rechnet die Holding mit einem Gewinn zwischen 4,1 und 6,1 Mrd. Euro. Die Beteiligung an Volkswagen - und nun auch an der seit Ende September börsennotierten Porsche AG - ist das maßgebliche Geschäft der Stuttgarter Holding.

(mit Material von dpa-AFX)