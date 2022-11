Pressestimme: 'Rhein-Neckar-Zeitung' zu Heidelberger OB-Wahl/Grüne

HEIDELBERG (dpa-AFX) - "Rhein-Neckar-Zeitung" zu Heidelberger OB-Wahl/Grüne:

"Obwohl sie allerlei Prominenz für ihren Wahlkampf mobilisierte und sich sogar ihr früherer Chef, Ministerpräsident Kretschmann, in der Wissenschaftsstadt für sie ins Zeug warf, reichte es nur für 28,6 Prozent der Stimmen. Ein niederschmetterndes Ergebnis für die selbst ernannte Volkspartei Das mag zwar zum Teil an Bauers Obstruktionswahlkampf, gespickt mit Tiefschlägen gegen Amtsinhaber Eckart Würzner, gelegen haben. Da wurde erstaunlich viel negative Energie freigesetzt. Doch das Ergebnis folgt auch einem Trend: Freiburg, Konstanz und Stuttgart haben die Grünen schon vor Jahren verloren. In Tübingen hat die Partei Deutschlands bekanntesten Oberbürgermeister, Boris Palmer, so sehr beschädigt, dass er kaum noch als Grüner wahrgenommen wird. Hinzu kommen deutschlandweit 15 Auszüge grüner Bürgermeister aus den Rathäusern - allein im letzten Jahr. Die Öko-Partei hat ein Problem. Und zwar ein gewaltiges."/zz/DP/he