Adidas senkt Gewinnprognose zum vierten Mal in diesem Jahr

Am Freitag gab es endlich wieder gute Nachrichten für die Adidas-Aktie: Sie stieg um fast 25 Prozent. Der Grund für diesen Kurssprung: Björn Gulden wird am 1. Januar 2023 neuer Adidas-Chef. Der Kurssprung zeugt vom großen Vertrauen, das die Anleger in Gulden haben.

Gulden wird viel Arbeit vor sich haben: Die Aktie hat seit August 2021, als sie bei 336,25 Euro lag, rund 65 Prozent eingebüßt. Alleine in diesem Jahr hat der Sportartikelhersteller schon dreimal die Gewinnprognose gesenkt und ein bisheriges Ende ist (noch) nicht in Sicht.

Die Aktie liegt im vorbörslichen Handel mit knapp 0,1 Prozent im Minus und damit knapp unter 120 Euro.

Ende der Zusammenarbeit mit Kanye West belastet Umsatz

So hat sich Adidas vor Kurzem vom Rapper Kanye West getrennt, der durch antisemitische Äußerungen negativ aufgefallen war. Allerdings hat Kanye West mit seiner Marke Yeezy 1,7 Mrd. Dollar zum Umsatz von Adidas beigetragen, was rund 8 Prozent des Jahresumsatzes ausmachte. Von daher sah sich Adidas gezwungen, die Umsatzprognose für das laufende Jahr zu kappen. Das Umsatzplus werde jetzt nur noch einstelligen Bereich liegen. Auch das traditionell starke Weihnachtsquartal werde daran nichts ändern. Die operative Marge werde jetzt nur noch bei 2,5 Prozent erwartet, teilte das im Dax notierte Unternehmen am Mittwoch in Herzogenaurach mit. Zuletzt hatte der Konzern ein Wachstum im mittleren einstelligen Prozentbereich und eine Marge von 4,0 Prozent in Aussicht gestellt.

Gewinnprognose erneut gesenkt

Das sind aber nicht die einzigen Probleme: Zusätzlich kämpft der Dax-Konzern noch mit der schlechten Verbraucherstimmung aufgrund der hohen Inflation und Rezession sowie mit Problemen in China, die als hausgemacht gelten. Der Noch-Chef Kasper Rorstedt (am Freitag wird sein letzter Arbeitstag sein) hat die sich ändernden Bedürfnisse der chinesischen Verbraucher nicht rechtzeitig erkannt, was zu starken Umsatzeinbußen führte.

Im Ergebnis: Der Konzern hat nun zum vierten Mal in diesem Jahr die Gewinnprognsie gesenkt. Ging er im Oktober noch von einem Plus von 500 Mio. Euro aus, so wird er jetzt wohl nur noch 250 Mio. Euro betragen.

(mit Material von dpa-AFX)