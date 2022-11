Andreas Beck: Keine Angst in der Krise 💲| #etpthemenwoche | Geldanlage | Inflation

Andreas Beck: Keine Angst in der Krise đŸ’Č| #etpthemenwoche | Geldanlage | Inflation

â–ș Darum geht's im Video: Turbulente Zeiten an den FinanzmĂ€rkten - die Inflationsrate von ĂŒber 10 Prozent knabbert am Ersparten, die Aktienkurse befinden sich auf Talfahrt. Und jetzt? Wie Anleger mit ihrem Depot durch die Krise kommen, Einzeltitel oder ETFs? und welche Rolle Anleihen spielen können - hier die EinschĂ€tzungen von Dr. Andreas Beck, Mathematiker und Portfoliomanager im GesprĂ€ch mit Cornelia Frey im Rahmen der ETP-Themenwoche.



Timestamps:

00:00 â–ș Einleitung

00:44 â–ș Krisen als Chancen?

02:33 â–ș Einzelwerte, oder ETFs?

05:53 â–ș Wo lauern Chancen?

09:26 â–ș Anleihen

10:38 â–ș Immobilienmarkt

13:42 â–ș Wie legen Sie ihr Geld an?



