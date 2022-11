Biden: Kongresswahlen waren ein 'guter Tag für Demokratie'

WASHINGTON (dpa-AFX) - US-Präsident Joe Biden hat die Zwischenwahlen als "guten Tag für die Demokratie" in den Vereinigten Staaten bezeichnet. "Unsere Demokratie wurde in den letzten Jahren auf die Probe gestellt, aber das amerikanische Volk hat mit seinem Votum einmal mehr bewiesen, dass die Demokratie das ist, was wir sind", sagte Biden am Mittwoch bei einer Pressekonferenz im Weißen Haus. Einen Tag nach der Abstimmung zur Zusammensetzung des US-Kongresses fügte er hinzu, Wahlhelfer hätten ihren Job gemacht "und zwar offensichtlich ohne große Behinderung", sagte der Demokrat. Eine überwältigender Sieg der Republikaner, eine "rote Welle", sei ausgeblieben, so Biden./nau/DP/he