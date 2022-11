Borussia Dortmund fehlt Konstanz: 'Bei uns ist immer Druck'

WOLFSBURG (dpa-AFX) - Die Spieler von Borussia Dortmund hadern nach dem nächsten Rückschlag in dieser Bundesliga-Saison mit ihrer fehlenden Konstanz. "Jedes Spiel, das wir verlieren, ist für uns ein Problem", sagte Torwart Gregor Kobel am Dienstagabend nach dem 0:2 (0:1) beim VfL Wolfsburg auch angesichts des wachsenden Rückstands auf Tabellenführer Bayern München.

Der BVB kassierte in Wolfsburg bereits die fünfte Niederlage im 14. Spiel. Nach zuvor drei Siegen nacheinander endete in der Volkswagen Arena auch die bislang längste Siegesserie dieser Saison.

"Bei uns ist immer Druck. Gerade bei Dortmund hat man überhaupt keine Zeit, sich auf irgendetwas anderes zu konzentrieren als auf das nächste Spiel. Die WM ist noch gar nicht in unseren Köpfen", sagte Kobel. Der BVB spielt am Freitagabend in der Bundesliga erst noch bei Borussia Mönchengladbach. Da wolle man den Eindruck des Wolfsburg-Spiels verdrängen, sagte der Schweizer Nationalkeeper./sti/DP/zb