DAX® - 200-Tages-Linie übersprungen!

Der DAX® baut seine Erholungsgewinne weiter aus. Mit dem erneuten Bewegungshoch (13.690 Punkte) hat das Aktienbarometer inzwischen sogar die 200-Tages-Linie (akt. bei 13.618 Punkten) hinter sich gelassen. In der Konsequenz können Anlegerinnen und Anleger auf einen nachhaltigen Bruch der Schlüsselwiderstandszone bei 13.500 Punkten auf Wochenbasis (siehe u. a. „HSBC Daily Trading“ vom 7 November) hoffen. Zumindest den Abwärtstrend seit Jahresbeginn haben die deutschen Standardwerte (akt. bei 13.221 Punkten) mittlerweile endgültig zu den Akten gelegt. Das Hoch von Mitte August bei 13.948 Punkten definiert nun das nächste Anlaufziel. Wie so oft erscheint uns aktuell der Blick in die USA als besonders hilfreich, denn hier stellt beispielsweise der Dow Jones® seine Schlüsselmarke von 33.000 Punkten ebenfalls zur Disposition. Unter Money Management-Aspekten dienen beim DAX® dagegen neben der o. g. Glättungslinie die Hochpunkte von Mitte September bzw. vom 1. November bei 13.565/13.444 Punkten als nennenswerte Rückzugsmarken. Vor allem bei einem Rebreak des zuletzt angeführten Levels wäre der DAX® doch noch an der Schlüsselgröße von 13.500 Punkten gescheitert.

DAX® (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

