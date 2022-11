DAX: Noch hält der EMA 200

Der Deutsche Aktienindex DAX ist zur Wochenmitte in die Bremsen gegangen und tendiert intraday innerhalb seiner gestrigen Handelsspanne grob seitwärts. Zwar kann sich das Barometer noch auf dem EMA 200 abstützen, dies muss für den Rest der Woche allerdings nicht gelten.

Von daher sollten Investoren angesichts der steilen Rallye der letzten Tage stets mit einer zwischengeschalteten Konsolidierung rechnen, eine solche würde nach aktuellen Maßstäben unterhalb von 13.390 Punkten einsetzen und könnte Verluste zunächst auf 13.200 Punkte und darunter den Bereich um den EMA 50 bei 12.978 Punkten hervorrufen.

Auf der Oberseite ist durch den Sprung über den EMA 200 kurzfristiges Kurspotenzial entfaltet worden, dieses könnte in den Bereich zwischen 13.947 und rund 14.000 Punkten aufwärts reichen. Spätestens von dort an sollten aber längere Gewinnmitnahmen zwingend einkalkuliert werden.

Die Mehrheit der zu heute anstehenden Wirtschaftsdaten wurde bereits durchgegeben, einzig die USA melden noch um 16:00 Uhr Großhandelslagerbestände per September (endgültig) und nur eine halbe Stunde später die wöchentlichen Rohöllagerbestände. An sich blickt der Markt auf das Ergebnis der Zwischenwahlen in den USA, hier könnte es bis zu einer endgültigen Auszählung jedoch noch einige Tage bedürfen.