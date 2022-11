Kakao: Seitwärtsspanne hinter sich gelassen

Übergeordnet tendiert der Kakao-Future in einer äußerst volatilen Handelsspanne zwischen 2.092 und 2.935 US-Dollar seit 2020 grob seitwärts, wobei die Ausschläge immer kleiner werden. Einen drohenden Trendbruch vermochten bullische Marktteilnehmer zuletzt durch den Wiedereintritt in den Aufwärtstrend zu verhindern, auch konnten die beiden gleitenden Durchschnitt EMA 50/200 erfolgreich zurückerobert werden. Hierfür wäre allerdings noch ein nachhaltiger Wochenschlusskurs wünschenswert, um das Aufwärtsszenario weiter zu untermauern.

Starker Impuls

Solange der 200-Tage-Durchschnitt bei 2.422 US-Dollar hält, wären weitere Gewinne an 2.545 und darüber in den Bereich von grob 2.646 sowie 2.700 US-Dollar auf Sicht der nächsten Tage denkbar. Hierfür könnte dann ein entsprechendes Long-Engagement eingegangen werden. Unterhalb von 2.300 US-Dollar würden allerdings die Zweifel an der Nachhaltigkeit der ausgelösten Rallye größer werden lassen. Abschläge zurück auf die Jahrestiefs bei 2.192 US-Dollar wären dann die Folge.