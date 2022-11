Lanxess stutzt Jahresziele

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Höhere Preise haben Lanxess im dritten Quartal zu einem Ergebnisanstieg verholfen, für das Gesamtjahr kappt der Spezialchemiekonzern aber seine Jahresziele.

Für 2022 erwartet Lanxess nun einen bereinigten Betriebsgewinn (Ebitda) zwischen 900 und 950 (Vorjahr: 815) Millionen Euro, wie das Kölner Unternehmen am Mittwoch mitteilte. Bislang waren 900 Millionen bis eine Milliarde Euro in Aussicht gestellt worden. Lanxess habe bereits in einigen Bereichen eine nachlassende Nachfrage und insgesamt einen Rückgang der verkauften Mengen gesehen. "Im vierten Quartal wird der Gegenwind durch weiter steigende Energiepreise und eine drohende Rezession noch zunehmen", warnte Vorstandschef Matthias Zachert.

Im dritten Quartal stieg das bereinigte Ergebnis um 4,8 Prozent auf 240 Millionen Euro. Lanxess setzte 2,185 Milliarden Euro um, ein Plus von gut 38 Prozent. Weiter gestiegene Energie- und Rohstoffkosten konnte das Unternehmen durch höhere Verkaufspreise abfedern. Lanxess gab zudem bekannt, dass Frederique van Baarle (51) in den Vorstand aufrückt und Arbeitsdirektorin wird.

