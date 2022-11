^ Original-Research: GBC Insider Focus Index - von GBC AG Einstufung von GBC AG zu GBC Insider Focus Index Unternehmen: GBC Insider Focus Index ISIN: DE000SLA2JE2 Anlass der Studie: Research Update Letzte Ratingänderung: Analyst: Marcel Schaffer, Marcel Goldmann Anpassung des GBC Insider Focus Index in der KW 45/2022 Zugang: Aixtron Bestätigungen: Baader Bank und Uzin Utz Abgänge: Netfonds und Encavis Performance seit Auflage im September 2016: +46,59% In der Kalenderwoche 45/2022 wurde ein relevanter Insiderkauf vermeldet. Deshalb wurde die Aixtron SE in den Index aufgenommen. Insiderkäufe im Zusammenhang mit bestehenden Positionen gab es bei der Bader Bank AG und der Uzin Utz AG. Diese getätigten Insiderkäufe bestätigen somit die bisherigen Kaufsignale. Des Weiteren verlassen die Netfonds AG und die Encavis AG aufgrund von Verkaufssignalen den Index. Die Performance des GBC Insider Focus Index liegt seit dem Start am 19.09.2016 bei +46,59% und zeigt damit eine deutliche Outperformance im Vergleich zu den bedeutenden Referenzindizes auf. So konnte beispielsweise im gleichen Zeitraum der Vergleichsindex MDAX lediglich +0,74% erzielen. Neben der deutlichen Überrendite zeigt der GBC Insider Focus Index auch eine geringere Volatilität (15,95%) als der Vergleichsindex (18,36%) auf. Aktuell befinden sich 19,2% DAX-Werte, 10,1% MDAX-Werte, 20,2% SDAX-Werte und 50,5% an Werten außerhalb der großen Indizes im GBC Insider Focus Index. Gegenwärtig befinden sich 99 Werte im Index. Einen umfassenden Überblick über alle enthaltenen Werte geben die Seiten 4-7. Es gilt zu beachten, dass die Anzahl der Indexwerte auf max. 100 begrenzt ist, jedoch auch eine geringere Anzahl an Wertpapieren enthalten sein kann, sofern deutlich mehr Verkaufssignale als Kaufsignale vorliegen. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/25887.pdf Kontakt für Rückfragen GBC AG Halderstrasse 27 86150 Augsburg 0821 / 241133 0 research@gbc-ag.de ++++++++++++++++

