Silber - Bodenbildung nimmt Form an

Gestern hatten wir an dieser Stelle die Bedeutung der Schlüsselgröße von 21 USD für den Silberpreis hervorgehoben. Zur Erinnerung: Auf diesem Level bildet die Kombination aus einem Fibonacci-Level (20,83 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 20,88 USD), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 21,71 USD) ein extrem hartnäckiges Barrierenbündel. Die Tragweite eines möglichen Sprungs über die angeführten Hürden möchten wir heute anhand des Tagescharts untermauern. In der kürzerfristigen Zeitebene würde dieser Befreiungsschlag für den Abschluss einer unteren Umkehr sorgen (siehe Chart). Das Anschlusspotenzial aus der vorangegangen Stabilisierung ließe sich dann auf rund 3,50 USD taxieren. Und noch ein Aspekt unterstreicht die Relevanz des Signalgebers bei 21 USD. Knapp darüber verläuft mit der 200-Tages-Linie (akt. bei 21,48 USD) ein weiterer wichtiger Widerstand. Interessant ist zum Abschluss noch, dass sich der Goldpreis seit dem Spätsommer deutlich schlechter als der „kleine Bruder“ entwickelt. Das Gold-/Silber-Ratio fällt also und testet den Kreuzwiderstand bei 80. Dessen Bruch würde eine konstruktive Silber-Entwicklung im eigentlichen Chartverlauf unterstützen.

Silber (Daily)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.