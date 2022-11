APA ots news: Drei Xmas: Günstige Weihnachtstarife und Top-Smartphones ab 0 Euro. - BILD

Wien (APA-ots) - * Neue, zeitlich limitierte Ideal Xmas Tarife ab 14,90 Euro pro Monat.* * Mit Top-Smartphones ab 0 Euro und ohne Aktivierungsentgelt. * Für Businesskunden auch in Kombination mit Gerätepool-Budget. * Ab 10. November 2022. Mehr auf [www.drei.at/xmas] (https://www.drei.at/xmas), [drei.at/xmas-sim] (https://www.drei.at/xmas-sim) und [drei.at/xmas-business] (https://www.drei.at/xmas-business) X-Mas oder X-Stress? Egal, ob man sich auf Weihnachten freut, oder nicht - die Weihnachtsangebote von Drei machen allen eine Freude. Mit den günstigen Weihnachtstarifen und Top-Smartphones ab 0 Euro. Die nur für kurze Zeit verfügbaren Xmas Tarife haben es in sich und starten bereits ab 16,90 Euro, die SIM Only Tarife, ohne Gerät, gibt es bereits ab 14,90 Euro. Und für alle bis 27 gibt es den MyLife Xmas Tarif mit noch mehr Datenvolumen um 19,90 Euro pro Monat Ab 10. November bietet das Unternehmen neue, zeitlich limitierte Ideal Xmas Tarife mit unlimitierten Minuten/ SMS und 20, 60, 80 oder unlimitierten GB ab 16,90 Euro/ Monat sowie für alle bis 27 MyLife Xmas mit 40 GB um nur 19,90 Euro/ Monat. Die Aktionstarife sind in Kombination mit neuen Smartphones oder als SIM Only Option mit Ideal Xmas SIM M und Ideal Xmas SIM Unlimited ohne Bindung ab 14,90 Euro/ Monat erhältlich. Ideal Xmas L, XL und Unlimited sowie Ideal Xmas SIM Unlimited sind 5G Tarife mit jeweils 60, 80 GB oder unlimitierten Daten österreichweit. Mehr auf [www.drei.at/xmas] (https://www.drei.at/xmas) und [www.drei.at/xmas-sim] (https://www.drei.at/xmas-sim). Neukunden und Bestandskunden stehen zahlreiche Top-Smartphones von Apple, Samsung, vivo und Xiaomi noch günstiger als sonst zur Auswahl. Zwtl.: Top-Smartphones ab 0 Euro und 69,90 Euro Aktivierungsentgelt gespart.* Bei Neuanmeldungen zu den neuen Ideal Xmas Tarifen bekommen Drei Kunden folgende Smartphones zum Spezialpreis: * <a>vivo Y76 5G und Redmi Note 11 by Xiaomi um 0 Euro bei Neuanmeldung zum Ideal Xmas M um 16,90 Euro/ Monat.*</a> * Samsung Galaxy A53 5G oder vivo X80 lite 5G um 0 Euro gemeinsam mit dem Tarif Ideal Xmas L um 29,90 Euro/ Monat.* * Xiaomi 12 lite 5G um 0 Euro mit Ideal Xmas XL um 39,90 Euro/ Monat.* * Samsung Galaxy S22 um 0 Euro, Apple iPhone 14 um 342 Euro oder das Samsung Galaxy Flip 4 um 216 Euro zum Ideal Xmas Unlimited Tarif um 49,90 Euro/ Monat.* Zusätzlich schenkt Drei allen, die ab 10. November 2022 einen neuen Ideal Xmas und MyLife Xmas Tarif anmelden, das Aktivierungsentgelt in der Höhe von 69,90 Euro. Bestehende Drei Kunden können das neue Angebot im Rahmen der Tarifwechsel-Logik des Unternehmens nutzen. Mehr auf [www.drei.at/xmas] (https://www.drei.at/xmas) Zwtl.: Xmas für Businesskunden. Die neuen Ideal Xmas Tarife stehen ab 10. November 2022 auch Businesskunden zur Verfügung. Bei Neuanmeldungen schenkt Drei das Aktivierungsentgelt, gleichzeitig haben Unternehmen die Wahl zwischen Top-Handys ab 0 Euro und einem Gerätepool-Budget, das sich speziell für Firmen mit mehreren Mitarbeitern anbietet. Mehr auf [www.drei.at/xmas-business] (https://www.drei.at/xmas-business) * 27 Servicepauschale/ Jahr. Gültig bei Neuanmeldung mit 24 Monaten Mindestvertragsdauer. 3 Urheberrechtsabgabe je Smartphones. 5G Nutzung nur mit 5G-fähigem Tarif, 5G-Versorgung soweit regional verfügbar. Details unter [drei.at/xmas] (https://www.drei.at/xmas) Über Drei. Hutchison Drei Austria GmbH ist ein 100%iges Tochterunternehmen von CK Hutchison Holdings Limited (Hongkong) und als Teil der Division "3Scandinavia & Austria" Mitglied der 3Group Europe. Drei erzielte im Geschäftsjahr 2021 einen Umsatz von 866 Mio. Euro. Als führender Telekommunikations-Anbieter in Österreich bietet das Unternehmen Mobiltelefonie, Internet, Festnetz, Fernsehen und Business-Lösungen aus einer Hand. Neben dem größten Shop-Netz aller österreichischen Telekom-Betreiber und einem umfassenden Kundendienst für Privat- und Geschäftskunden verfügt Drei mit einer Bevölkerungs-Abdeckung von 98 Prozent auch über das leistungsfähigste LTE-Netz des Landes. Nach dem ersten, echten, zusammenhängenden 5G Netz Österreichs im Juni 2019 in Linz startete Drei im September 2022 den kommerziellen Betrieb von Österreichs erstem 5G Standalone Netz. Mit den neuen Fix-Tarifen bietet der Komplettanbieter Mobilfunk-Internet erstmals mit Bandbreitengarantie an. Im Juli 2022 erhielt das Unternehmen zum dritten Mal in Folge den Ookla Speedtest AwardTM für das schnellste 5G Netz des Landes. Mehr auf [www.drei.at] (http://www.drei.at/)