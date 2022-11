OTS: Alpinum Accounting AG / Yves Maurer: So sparen Schweizer KMU Zeit und ...

Yves Maurer: So sparen Schweizer KMU Zeit und Geld (FOTO) Ennetbürgen (ots) - Yves Maurer ist CEO der Alpinum Accounting AG, einem Schweizer Treuhandunternehmen. Gemeinsam mit seinem Team aus Treuhändern und Rechnungslegungsexperten unterstützt er Schweizer KMU bei ihrer Buchhaltung. Das Spektrum reicht dabei von der Lohn- und Finanzbuchhaltung über die Firmengründung und den Geschäftsabschluss bis hin zur Steuer- und Rechtsberatung. Proaktiv und transparent kümmert sich die Alpinum Accounting AG um die Finanzprozesse ihrer Kunden - und entlastet sie so von buchhalterischen Herausforderungen. Die Bereiche Steuern und Buchhaltung sind für jedes Unternehmen Pflicht. Mehr als irgendwo sonst sind hier Genauigkeit und Zuverlässigkeit gefragt. Fehler in der Buchhaltung können hier schnell ernste Konsequenzen nach sich ziehen. Dennoch haben viele Unternehmer kaum Erfahrung auf diesem Gebiet. Die enorme Komplexität und der hohe Zeitaufwand können regelrecht abschreckend wirken - schließlich bringen nicht alle Unternehmer die erforderliche Kapazität mit. "Immer mehr Unternehmen entscheiden sich daher dafür, die Buchhaltung auszulagern", weiß Yves Maurer, CEO der Alpinum Accounting AG. Der Experte kennt die Probleme, Herausforderungen und Stellschrauben, denen viele kleine und mittelständische Unternehmen in Sachen Buchhaltung gegenüberstehen und hat es sich daher zur Aufgabe gemacht, sie dabei zu unterstützen. "Wer sich dazu entschließt, seine Buchhaltung auszulagern, kann sich voll und ganz auf sein eigentliches Kerngeschäft fokussieren", betont der Experte. "Das ist gerade für KMU von Vorteil, die üblicherweise nicht die Ressourcen haben, sich in die Buchhaltung einzuarbeiten." Gerade in den Bereichen Steuern und Buchhaltung sei es essenziell, geschultes Personal zu haben, das ganz genau weiß, was es tut. Vor allem für KMU ist das ein großer Kostenfaktor, der zusätzlich viel Zeit in Anspruch nimmt. Daher ist es durchaus lohnenswert, sich mit der Möglichkeit vertraut zu machen, seine Buchhaltung auszulagern. Gemeinsam mit seinem Team aus Treuhändern und Rechnungslegungsexperten hat Yves Maurer zu diesem Zweck ein Angebot entwickelt, das optimal an die Bedürfnisse von KMU angepasst ist. Das Angebot der Alpinum Accounting AG Das Angebot der Alpinum Accounting AG richtet sich an KMU, die sich nicht nur Entlastungen von buchhalterischen Herausforderungen, sondern auch hohe Kostenersparnisse erhoffen. "Unsere Prozesse sind größtenteils voll digitalisiert und automatisiert", sagt Yves Maurer. "Dadurch können wir unsere Leistungen bis zu 40 Prozent günstiger anbieten als andere Anbieter." Zusätzlich gestalte sich die Zusammenarbeit mit dem Experten und seinem Team besonders effizient: Durch die automatisierten Prozesse sei es möglich, Unstimmigkeiten gezielt aufzudecken und zielführende Optimierungsvorschläge einzubringen. Die Kunden müssen dabei lediglich die gesammelten Belege einreichen - die Alpinum Accounting AG wickelt dann die laufende Buchhaltung ab. Auch der Jahresabschluss wird durch die Experten finalisiert. Kundennähe, Eigenverantwortung und Bedürfnisorientierung stehen dabei zu jeder Zeit im Mittelpunkt. "Wir begründen unsere Arbeit auf einem starken Unternehmergeist", berichtet Yves Maurer. "Offenheit und Transparenz sind uns in diesem Zusammenhang besonders wichtig. Kosten und Zeitrahmen kommunizieren wir sowohl vor als auch während der Zusammenarbeit immer offen, um Kostensicherheit für unsere Kunden zu gewährleisten." Expertise und Erfahrungswerte von Yves Maurer Seine Karriere startete Yves Maurer nach seinem Studium der Betriebsökonomie bei einem Treuhandunternehmen in Zürich. Hier betreute er Schweizer Großkunden. Aufbauend auf seiner dabei gewonnenen Expertise und den Erfahrungswerten gründete und führte er zunächst eine auf die Baubranche spezialisierte Marketingagentur im Osten der Schweiz, um Schweizer Unternehmen erfolgreich im digitalen Recruiting zu unterstützen. Dank eines starken Fokus auf technologische Innovationen gelang es ihm, einen Großteil der Unterstützungprozesse zu digitalisieren und automatisieren. "Ich weiß, wie schwierig es aus Kundensicht sein kann, einen zuverlässigen Ansprechpartner zu finden, der einen proaktiv und transparent in allen finanziellen Belangen unterstützt", erklärt Yves Maurer. "So entschied ich, selbst ein Treuhandunternehmen zu gründen, um den Bedürfnissen der Kunden entgegenzukommen." Mit seinem Fachwissen möchte der Experte die Kooperation von Treuhändern und Unternehmen in Bezug auf Effizienz, Qualität und Transparenz nachhaltig fördern. Entsprechend legt er sehr viel Wert auf eine ganzheitliche Betreuung und eine nachhaltige Ergebnisorientierung, die keine Wünsche offen lässt. Sie sind auf der Suche nach einem Treuhandunternehmen, das Sie von buchhalterischen Herausforderungen entlastet? Melden Sie sich jetzt bei Alpinum Accounting AG (http://www.alpinum-accounting.ch/) und vereinbaren Sie einen Termin! Pressekontakt: Alpinum Accounting AG Vertreten durch: Yves Maurer E-Mail mailto:info@alpinum-accounting.ch Webseite: https://alpinum-accounting.ch/ Weiteres Material: http://presseportal.de/pm/166661/5366620 OTS: Alpinum Accounting AG