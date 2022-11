Rheinmetall sieht sich dank Rüstungsgeschäft auf Kurs

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Düsseldorf (Reuters) - Rheinmetall sieht sich auf anhaltendem Wachstumskurs: Nach einem Rekordwert beim operativen Ergebnis in den ersten neun Monaten erwartet Rheinmetall-Chef Armin Papperger ein "besonders starkes" Schlussquartal vor allem im Rüstungsgeschäft.

"Auch nach neun Monaten liegen wir weiter auf Kurs zur Realisierung unserer Jahresprognosen. Wir zeigen in allen unseren Divisionen Wachstum und steigern im Gesamtkonzern die Profitabilität", erklärte der Manager am Donnerstag. Im Rüstungsgeschäft profitiere Rheinmetall in den kommenden Monaten von den umfangreichen Auftragsvergaben aus den gestiegenen Verteidigungsbudgets. Bei den zivilen Produkten trieben zunehmend Aufträge mit Komponenten und Systemen zur Elektrifizierung des Antriebs die Entwicklung an.

Von Januar bis September erzielten die Düsseldorfer einen Umsatzanstieg um 6,5 Prozent auf 4,09 Milliarden Euro. Das operative Ergebnis stieg um neun Prozent auf 297 Millionen Euro. Vor allem das margenstarke Geschäft mit Waffen und Munition, das mit einem Plus von 21,4 Prozent auf 149 Millionen Euro einen Rekordauftragseingang verzeichnete, habe zu der Ergebnisverbesserung beigetragen, wie auch das Kostenmanagement. Papperger bekräftigte seine Jahresziele, die ein Umsatzplus von 15 Prozent vorsehen und eine operative Ergebnisrendite von elf Prozent.

