Silber - 21 USD-Marke – wichtig hoch drei!

Alle guten Dinge sind drei! Deshalb analysieren wir heute die Perspektiven des Edelmetalls den dritten Handelstag in Folge – dieses Mal auf Monatsbasis. Die Relevanz der Schlüsselwiderstandszone aus einem Fibonacci-Level (20,83 USD), der 200-Wochen-Linie (akt. bei 20,88 USD), verschiedenen Hoch- und Tiefpunkten sowie dem Durchschnitt der letzten 50 Wochen (akt. bei 21,72 USD) spiegelt sich auch in dieser Zeitebene wider. Schließlich hat sich zum einen die langfristige Glättung der letzten 200 Monate (akt. bei 19,73 USD) letztlich als stabilisierender Faktor herauskristallisiert. Zum anderen arbeitet der Silberpreis daran, die „Wolke“ im Ichimoku-Chart nachhaltig zurückzuerobern. Jenseits der o. g. Hürden, könnten Anlegerinnen und Anleger einen Haken hinter diese konstruktive Weichenstellung machen. Ein erfolgreicher Befreiungsschlag würde zudem eine untere Umkehr abschließen, aus der sich ein rechnerisches Anschlusspotential von rund 3,50 USD ergibt. Letzteres reicht aus, um perspektivisch Kurs auf den seit Februar 2021 bestehenden Korrekturtrend (akt. bei 25,20 USD) zu nehmen. Als strategische Absicherung bietet sich in Zukunft die o. g. 200-Monats-Linie an.

Silber (Monthly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Silber

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

Sie möchten börsentäglich kostenlose Technische Analysen zu DAX®, ausgewählten Aktien, Währungen und Rohstoffen erhalten?HSBC Trinkaus & Burkhardt GmbHDerivatives Public DistributionHansaallee 340549 Düsseldorf

kostenlose Infoline: 0800/4000 910

Aus dem Ausland: 00800/4000 9100 (kostenlos)

Hotline für Berater: 0211/910-4722

Fax: 0211/910-91936

Homepage: www.hsbc-zertifikate.de

E-Mail: zertifikate@hsbc.de

Transaktionskosten und Ihr Depotpreis (Beispielrechnung in den Wichtigen Hinweisen) sind in der Darstellung nicht berücksichtigt und wirken sich negativ auf die Wertentwicklung der Anlage aus. Lesen Sie bitte die Wichtigen Hinweise, einschließlich der Werbehinweise.