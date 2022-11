Tagesausblick für 11.11.: DAX hebt ab. Immobilien- und Tech-Aktien stark gefragt!

Auch am Anleihemarkt hinterließen die US-Daten Spuren. So tauchten die Renditen langfristiger Staatsanleihen deutlich ab. Die Rendite 10jähriger Bundesanleihen sank auf rund zwei Prozent. Die Rendite vergleichbarer US-Papier gab knapp 30 Basispunkte auf 3,87 Prozent nach. Von dieser Entwicklung konnten Edelmetalle wie Gold und Silber profitieren. Der Goldpreis erreichte mit 1.740 US-Dollar den höchsten Stand seit Ende August 2022. Einen Silberpreis von 21,80 US-Dollar pro Feinunze gab es seit Juni diesen Jahres nicht mehr. Am Ölmarkt wird von vielen Marktteilnehmer ein deutlicher Nachfragerückgang aus China befürchtet. Dies drückt auf die Notierungen von Brent Crude Oil und WTI.

Anleger sind in Feierlaune. Angestossen wurde vor allem auf die US-Inflationszahlen für Oktober. Nach einer Rate von 8,2 Prozent im September, wurde mehrheitlich mit einem Rückgang auf rund 8 Prozent gerechnet. Laut US-Arbeitsministerium fiel die Inflationsrate im Oktober auf 7,7 Prozent und damit stärker als erwartet. DAX®, CAC®40 und EuroStoxx®50 legten daraufhin zwischen 1,8 und 3,2 Prozent zu. Der technologielastige Nasdaq-100 verbesserte sich in den ersten Handelsstunden sogar um über vier Prozent.

Unternehmen im Fokus Allianz meldete für Q3 ein Plus beim Umsatz und dem operativen Gewinn gegenüber dem Vorjahreszeitraum und kündigte zudem ein weiteres Aktienrückkaufprogramm an. Die Aktie verbessertes sich daraufhin um mehr als vier Prozent und stieg über die 200-Tage-Durchschnittslinie. Continental meldete einen Anstieg beim operativen Gewinn und Umsatz. Die Aktie stieg daraufhin in den Bereich des Septemberhochs. Die Deutsche Telekom erhöhte zwar die Jahresprognose. Eine große Überraschung war dies allerdings. Nachdem das Papier seit Jahresbeginn bereits über 20 Prozent zulegte, machten heute einige Investoren Kasse und drückten den Kurs. Knorr-Bremse meldete einen neuen Rekord-Auftragsbestand. Der Lkw- und Zugbremsenhersteller setzte sich mit einem zweistelligen Kursplus an die Spitze des MDAX®. RWE steigerte den Umsatz und Gewinn im dritten Quartal und bestätigte die Prognose für das Gesamtjahr. Hoch im Kurs standen zudem Immobilienaktien wie Aroundtown, TAG Immobilien und Vonovia sowie Internet-Dienstleister wie Delivery Hero, HelloFresh und Zalando. Katalysator war vor allem der Renditerückgang an den Anleihemärkten. Die beiden E-Autohersteller Nio und Rivian standen nach guten Quartalszahlen bei den Investoren auf der Einkaufsliste. Dies gelang Beyond Meat heute ebenfalls, obwohl die Erwartungen erneut verfehlt wurden.

Morgen melden unter anderem Daimler Truck, Jungheinrich und Salzgitter finale Geschäftszahlen für das zurückliegende Quartal und Fraport legt Verkehrszahlen für Oktober vor.

Wichtige Termine Großbritannien: BIP Q3/22, erste Schätzung

Deutschland: Verbraucherpreisindex und harmonisierter Verbraucherpreisindex, Oktober, endgültig

Großbritannien: Industrieproduktion, September

Deutschland: Außenhandel (detaillierte Ergebnisse), September

EZB-Ratsmitglied und OeNB-Gouverneur Holzmann im Klub der Wirtschaftspublizisten

EZB-Vize De Guindos nimmt an der Fragerunde beim XXVII Encuentro de Economía en S’Agaró teil

Mittagsgespräch mit EZB-Direktor Panetta im Italienischen Institut für Internationale Politische Studien

USA: Uni Michigan Verbrauchervertrauen, November, vorläufig

EZB-Chefvolkswirt Lane nimmt an einer politischen Podiumsdiskussion auf der 23. Jacques Polak Annual Research Conference

Rede von Bundesbank-Präsident Nagel bei der Jubiläumsveranstaltung der VR Bank Südliche Weinstraße-Wasgau eG zum Thema „Zur Rolle der Banken im deutschen Finanzsystem“ Chart: DAX® Widerstandsmarken: 14.100/14.650/14.900 Punkte Unterstützungsmarken: 12.930/13.200/13.450/13.700/13.920 Punkte

Rund 4.000 Punkte gab der DAX® zeitweise in diesem Jahr ab. Die Hälfte hat der Leitindex inzwischen wieder aufgeholt. Ob es noch ein versöhnliches Ende gibt, ist noch offen. Die Bullen scheinen allerdings am Drücker. Das Hoch von Q3 2022 wurde dank Rückenwind aus den USA heute überwunden. Zum Handelsschluss kratzte der Index an der Widerstandsmarke bei 14.100 Punkten. Gelingt der Ausbruch über das Level besteht die Chance auf eine Fortsetzung des Aufwärtstrends bis 14.650 Punkte. Die neue Unterstützungszone liegt zwischen 13.700 und 13.920 Punkten.