Tesla - Im Rückwärtsgang

„Achtung: drohende Vollbremsung“, titelten wir am 20. Oktober in Bezug auf die Tesla-Aktie. Mit unserer skeptischen Grundhaltung haben wir nicht nur ins Schwarze getroffen, sondern die charttechnischen Herausforderungen des Autotitels haben sich seither noch deutlich vergrößert. So muss die Kursentwicklung der letzten zwei Jahre inzwischen tatsächlich als Dreiecksmuster bzw. als klassische Schulter-Kopf-Schulter-Formation interpretiert werden (siehe Chart). Unter dem Strich liegt also eine langfristige Trendwende vor, welche durch ein neues Verlaufstief in der aktuellen Woche (186,75 USD) zusätzlich untermauert wird. Vor diesem Hintergrund sollten Anlegerinnen und Anleger vor allem nach den nächsten Rückzugsmarken Ausschau halten. Mit Blick auf den Chartverlauf finden Sie diese in Form der Parallelen zum Abwärtstrend seit Januar (akt. bei 174,06 USD) bzw. der 200-Wochen-Linie (akt. bei 159,88 USD). Danach steckt das Tief vom Herbst 2020 bei 126,37 USD eine weitere Unterstützung ab. Um die akut bestehende „Unfallgefahr“ zu bannen, ist dagegen zumindest eine Rückeroberung des Tiefs vom Mai 2022 bei 206,87 USD vonnöten.

Tesla (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart Tesla

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

