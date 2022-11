Ziegelhersteller Wienerberger steigert Gewinn deutlich

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2022. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Wien (Reuters) - Der weltgrößte Ziegelhersteller Wienerberger hat in den ersten neun Monaten den höheren Energie- und Rohstoffkosten getrotzt und Umsatz und Gewinn kräftig gesteigert.

Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) erhöhte sich um 64 Prozent auf 835 Millionen Euro, wie das Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Die Erlöse stiegen um ein Drittel auf 3,85 Milliarden Euro. Die Ziele für das Gesamtjahr schraubte Wienerberger angesichts der guten Entwicklung nach oben: Das Ebitda werde nun in einer Bandbreite von 950 bis 970 Millionen Euro erwartet. Bisher wurden über 900 Millionen Euro in Aussicht gestellt.

"Dank unserer vorausschauenden Einkaufs- und Preispolitik gelang es uns, die deutlich gestiegene Kosteninflation erfolgreich abzudecken und gleichzeitig während des gesamten Jahresverlaufs die Verfügbarkeit von Energie sicherzustellen", sagte Vorstandschef Heimo Scheuch. Für den weiteren Geschäftsverlauf stelle sich der Konzern auf anhaltend hohe Energiepreise sowie steigende Personalkosten ein. Bei den Rohmaterialpreisen zeichneten sich vereinzelt Entspannungstendenzen ab.

Wegen der stark gestiegenen Baukosten und den höheren Zinsen werden aktuell viele Projekte auf die lange Bank geschoben. Im Neubaumarkt erwartet Vorstandschef Heimo Scheuch einen Rückgang von zehn bis zwölf Prozent und im Bereich der Infrastruktur ein Minus von rund fünf bis sieben Prozent. Für den Renovierungsbereich sei mit einer stabilen Entwicklung zu rechnen. Auch im kommende Geschäftsjahr 2023 rechnet der Manger mit einem Rückgang im Wohnungsneubau im Ausmaß von 15 Prozent.

