Aufwärtstrend: Monatsmitte-Effekt könnte nun seine Kraft entfalten – DAX verteidigt Sprung nach oben

Die Jecken sind los – Mit dem Start der Karnevalssaison zieht die DAX-Karawane weiter gen Norden und verteidigt den Sprung über die 14.000 Punkte. Auch vorbörslich zeigt sich bereits ein positives Momentum an den US-Börsen. Der sogenannte Monatsmitte-Effekt könnte nun seine Kraft entfalten und kurzfristig den Aufwärtstrend fortsetzen. Der neunte bis elfte Handelstag gelten statistisch als die beste Phase an den US-Aktienmärkten. In dieser Phase des Monats scheinen US-Aktien deutlich stärker gefragt zu sein als an den restlichen Tagen im Monat. Daher spricht man hier auch vom sogenannten „Monatsmitte-Effekt“.