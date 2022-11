Dow Inc.: Bullen bleiben dran, aber…

Nachdem der Wert um 43,04 US-Dollar im September einen den Doppelboden etabliert hatte, konnte ein Richtungswechsel zur Oberseite erfolgen, die erste Anlaufstation bildete hierbei der EMA 50. Dieses Niveau hat die Aktie unlängst verlassen und sich in den Widerstandsbereich um 52,07 US-Dollar aufwärts begeben. Aktuell notiert Dow sogar darüber, allerdings dürfte am EMA 200 verlaufend bei 53,74 US-Dollar ein kleiner Dämpfer für die Aktie drin sein. Bestehende Long-Positionen sollten nun enger abgesichert werden, aber auch Gewinnmitnahmen wären an dieser Stelle nicht verkehrt.

EMA 200 dürfte belasten

Obwohl sich intraday noch keine Umkehrsignale für die Dow-Aktie ableiten lassen, sollten Investoren im Bereich des EMA 200 bei 53,74 US-Dollar mit Gewinnmitnahmen rechnen. Ein neuerliches Long-Investment kommt erst darüber infrage, dann könnten Ziel um 56,43 und glatt 60,00 US-Dollar aktiviert werden. Bestehende Long-Positionen sollten jetzt aber enger abgesichert werden, aber auch die Realisierung von Teilgewinnen wären durchaus eine Option.