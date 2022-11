EQS-Adhoc: Quant.Capital GmbH & Co. KG: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens

EQS-Ad-hoc: Quant.Capital GmbH & Co. KG / Schlagwort(e): Insolvenz

Quant.Capital GmbH & Co. KG: Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens



11.11.2022

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 MAR, Düsseldorf, 11. November 2022 Die Firma Quant.Capital GmbH & Co. KG („Gesellschaft“), vertreten durch die Quant.Capital Verwaltungs GmbH, hat heute (11. November 2022) beim Amtsgericht Düsseldorf Antrag auf Eröffnung des Insolvenzverfahrens über das Vermögen der Firma Quant.Capital GmbH & Co. KG gestellt. Der Insolvenzantrag wurde von der Geschäftsleitung gestellt, nachdem verbindliche Finanzierungszusagen gegenüber der Gesellschaft zurückgezogen wurden. Die Geschäftsführung bemüht sich um alternative Finanzierungen, kann aber keinerlei Aussagen über Eintreten und Höhe solcher Finanzierungen machen. Kontakt: Dieter Falke Geschäftsführer Quant.Capital GmbH & Co. KG 11.11.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

