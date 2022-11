Habeck: Unternehmen sollten nicht nur nach China gehen

BERLIN (dpa-AFX) - Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck hat sich für eine breitere Aufstellung der deutschen Wirtschaft ausgesprochen. Der Grünen-Politiker machte am Freitag in Berlin kurz vor seinem Abflug zur Asien-Pazifik-Konferenz der deutschen Wirtschaft in Singapur deutlich, mit dem Instrument von Investitionsgarantien solle ein Anreiz an Firmen geschaffen werden, zu diversifizieren und "nicht nur" nach China zu gehen, sondern auch in andere zum Beispiel asiatische Länder. Die Konferenz in Singapur sei ein geeigneter Ort, um Geschäftsbeziehungen fortzusetzen und neue Kontakte zu knüpfen. Es gehe um eine Diversifizierung der deutschen Export- und Importstrategie. "Klumpenrisiken" sollten vermieden oder abgebaut werden./hoe/DP/ngu